ROMA – Chiedere un sacrificio ai giocatori in termini di ingaggi per venire incontro alle esigenze dei club travolti – economicamente – dal coronavirus. L’auspicio del presidente della Figc Gravina (“Il taglio degli ingaggi non deve essere un tabù”) è già realtà in altri campionati dove i club, con i tornei fermi e i giocatori a casa, hanno provveduto alla sforbiciata delle buste paga.

In Francia club annunciano i tagli

In Francia, per esempio, il Lione, il Bordeaux e l’Amiens hanno annunciato la disoccupazione parziale per tutti i dipendenti, calciatori inclusi, fino a nuovo avviso. L’Olympique spiega che questa misura è stata presa dopo la sospensione di tutte le attività a causa dell’emergenza coronavirus. I tesserati al momento percepiranno il 70% dello stipendio.

Borussia M’gladbach esempio in Bundesliga

In Germania sono stati gli stessi giocatori del Borussia Moenchengladbach a ridursi gli stipendi dopo la sospensione delle attività a causa del coronavirus: “La squadra ha offerto parte dei propri ingaggi per venire incontro alle esigenze del club e dei suoi dipendenti – ha detto il direttore sportivo del club, Max Eberl -. Sono molto orgoglioso dei nostri giocatori, il loro è un messaggio forte, vogliono dare qualcosa al Borussia e ai tifosi sempre e comunque”. Il Moenchengladbach, grazie a questa misura, dovrebbe risparmiare circa un milione di euro al mese. Quello del Borussia Moenchengladbach è l’esempio che vogliono seguire anche altri club della Bundesliga.

Svizzera, Sion licenzia tutti i giocatori

In Svizzera clamorosa la decisione del presidente del Sion, l’imprenditore Christian Constantin, che dopo aver proposto stipendi massimi di 12.350 fr. mensili, circa 11.000 euro, sia pure a breve termine, e incassato il no da parte dei suoi giocatori, ha ufficialmente licenziato l’intera squadra del massimo campionato elvetico con la seguente giustificazione: “A causa del coronavirus – si legge nella lettera del numero uno del club svizzero – siamo ormai privati delle nostre entrate”.

Flamengo non taglierà gli stipendi

Controcorrente, invece, i brasiliani del Flamengo. Con lo stop all’attività calcistica, anche in Brasile ha preso piede il dibattuto se sia il caso, vista l’inattività forzata, di ridurre gli stipendi ai calciatori visto che non si sa quando si potrà tornare in campo. Oltretutto la legislazione brasiliana lo prevede, in base all’articolo 503 del suo codice dei lavoratori, secondo cui un datore di lavoro (categoria in cui sono compresi anche i club calcistici) può ridurre i salari dei suoi dipendenti “fino al 25%, in proporzione allo stipendio di ognuno, per cause di forza maggiore o eventi debitamente comprovati”. Il dibattito è, quindi, già acceso, ma non vi prende parte il Flamengo, campione nazionale e del Sudamerica in carica. Infatti la società carioca ha annunciato di non volersi avvalere di questa facoltà: “non taglieremo gli stipendi né ai giocatori né agli altri lavoratori del club”, ha detto un portavoce.







