Con la diffusione del Coronavirus, l’Italia si trova ad affrontare non solo una grande emergenza sanitaria, ma anche una battaglia altrettanto importante che è fondamentale vincere: preservare la tenuta socio-economica del Paese. Una sfida che non riguarda solo gli scienziati e le istituzioni, ma anche aziende, banche, professionisti, scuole, università, associazioni, istituzioni culturali, fino alle famiglie. In questo momento difficile sono tanti gli attori – pubblici e privati – che ogni giorno si impegnano per reagire, attrezzandosi per andare avanti e mantenere una normalità, pur nel rispetto delle norme di contenimento. Per raccontare questo Paese che non si arrende all’emergenza, Sky TG24 propone “AntiVirus – L’Italia che resiste”, una serie di approfondimenti quotidiani in onda da oggi, lunedì 2 marzo, dalle 16 alle 17, all’interno del programma “Timeline”, e che saranno poi riproposti nel corso di tutta la programmazione della giornata, sia in tv, sia online.

