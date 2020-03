La stanchezza alla fine di un turno di lavoro di 12 ore con mascherina e visiera protettiva. Lo sconforto nel vedere “persone che non respirano e che strabuzzando gli occhi e ti guardano imploranti buone notizie… e pazienti che non possono comunicare con i cari perché in isolamento”. E poi gli insulti, “perché purtroppo ci sono anche quelli. Anche in una situazione di emergenza come questa”. Federica Brena, medico oncologo all’ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo, affida a Facebook il suo sfogo, diventato in pochissimo tempo virale, dopo la quotidiana battaglia in corsia durante l’emergenza per il coronavirus. Perché quella che si combatte, dice la dottoressa, è una guerra contro un nemico sconisciuto. Una mascherina e la visiera protettiva gli oggetti della foto del post, un’armatura, dice la dottoressa, che ha indossato ininterrottamente per l’intero turno. “Questa foto ritrae la fine della mia guardia di ieri, quando dopo 12 ore passate respirando in quella mascherina, mi sono spogliata dell’armatura da guerra. Sì, perché sembra di essere in guerra. Io non l’ho mai vissuta, ma me l’immagino un po’ così, una guerra contro un nuovo e sconosciuto nemico”.

E poi c’è la paura nelle parole della dottoressa, perché anche chi lavora per aiutare i contagiati si pone mille domande e teme il rischio: “Poi, detto sinceramente, ripenso anche alla paura. Alla paura di prendere quel virus e di portarlo alla mia famiglia. Alla paura che non ci mettano nelle condizioni di lavorare protetti. Alla paura di fare qualche cazzata, perché diciamolo, in fondo un’oncologa di malattie infettive ne capisce poco”.

Tra i pensieri che Federica Brena rivolge ai pazienti e ai loro familiari, c’è anche l’invito a non sottovalutare quella che non è un’influenza: “Tutto questo per dire a chi ancora nega che la situazione sia grave, a chi, senza essere del mestiere, dice che è solo un’influenza, a chi non rispetta le limitazioni alla vita sociale, a chi si ritrova in gruppo, di smetterla. Gli ospedali sono ridotti a lazzaretti. La sanità rischia il collasso, tutte le attività in elezione sono drasticamente ridotte o sospese. Gli altri malati che fine faranno? Vi rendete conto della gravità della cosa?”.

L’emergenza richiede uno sforzo comune, prosegue la dottoressa, che ringrazia i colleghi e gli infermieri che, anche non essendo specialisti, “hanno messo da parte la loro attività per improvvisarsi internisti ed aiutare i colleghi in difficoltà”. In questa situazione, prosegue il post, “siamo tutti sulla stessa barca, una barca forse un po’ vacillante, ma che tenta di stare a galla, per il bene comune”.