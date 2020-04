Rivedere e riorganizzare drasticamente la cura dei pazienti oncologici e la ricerca scientifica a causa della crisi causata dalla pandemia di Covid-19. È questo che, nel giro di poche settimane, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Int) e altri sei importanti centri europei per il cancro affiliati al Cancer Core Europe (Cce) sono stati costretti a fare, cercando di mantenere inalterata la qualità dell’assistenza per i propri pazienti. Un’organizzazione e un approccio totalmente nuovi, esaminati e approfonditi in un articolo su ‘Nature Medicine’ che ha raccolto misure e provvedimenti intrapresi dai 7 centri di eccellenza in Europa appartenenti al Cee.

