di Silvia Mancinelli

Ottanta studenti spagnoli in gita hanno provato ieri sera a imbarcarsi su una nave per rientrare a Barcellona. Controllati al momento dell’imbarco con il termoscanner, quattro di loro sono stati trovati con la febbre alta e fatti scendere con il resto della scolaresca e degli insegnanti al seguito. E successo a Civitavecchia, dove le navi continuano a partire e ad arrivare, mentre il sindaco Ernesto Tedesco chiede interventi urgenti per contenere la diffusione del virus. “Qui siamo in prima linea. I porti vanno chiusi – spiega il primo cittadino all’Adnkronos – in questa situazione non si può fare in altro modo”.

Fonte