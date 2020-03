In Italia si lavora, almeno questa è la speranza, per ricominciare a giocare ad inizio maggio. In Inghilterra l’orientamento non è molto diverso, anzi è parecchio simile dal momento che la Football Association ha deciso di fermare i campionati di tutte le categorie, dalla Premier in giù, almeno fino al 30 aprile. “Siamo in un momento senza precedenti e i nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite dal Covid-19 – scrive la FA -. Tutti ci stiamo impegnando per trovare il modo di riprendere la stagione 2019/20 e garantire che tutte le partite di campionato e delle coppe nazionali ed europee vengano giocate, abbiamo condiviso la scelta della Uefa di rinviare gli Europei di un anno proprio per ricavare spazi nei calendari e mantenere l’integrità di ogni competizione. I regolamenti della FA stabiliscono che la stagione debba chiudersi l’1 giugno, ma abbiamo concordato che questo termine venga esteso a un tempo indefinito e deciso che la ripresa di tutte le competizioni non avverrà prima del 30 aprile”.