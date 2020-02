Con un’ordinanza di Roma Capitale sono sospese le prove preselettive del concorso pubblico per esami del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali​ per la copertura di n. 35 posti nel profilo professionale di funzionario – agrario area III – fascia retributiva F1 e per il reclutamento di 4 Dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, previste per i giorni 24-25 e 26 febbraio 2020 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma in via di Brava, n. 99. Alla base dell’Ordinanza la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 emersa nelle ultime ore.

