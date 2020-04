Il portale Fortune ha stilato una lunga lista di persone (celebrità e non) che hanno dato maggiore contributo contro la pandemia del CoronaVirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo.

Oltre le voci ‘Governatori’ e ‘Sindaci’, nella lista sono presenti anche politici (come Angela Merklel), imprenditori (come Bill Gates) ed anche celebrità (come Rihanna).

Purtroppo alla lista manca Lady Gaga che – grazie al suo aiuto – ha realizzato in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità il mega concerto evento One World Together At Home, che ha visto anche l’apparizione di Beyoncé.