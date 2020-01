Un cartello scritto in cinese e in inglese per invitare chi arriva dalla Cina a non entrare è stato affisso questa mattina davanti a un bar davanti a Fontana di Trevi, in via del Lavatore, accanto ad un hotel. “A causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto. Ci scusiamo per il problema”, dice il cartello che poco dopo è stato rimosso.

Coronavirus, spunta cartello in cinese nel bar a Fontana di Trevi “Non entrate”

“Ignobile il cartello affisso e poi rimosso dalla vetrina di un bar a Fontana di Trevi nella giornata di oggi” commenta Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino. “La situazione già seria, diventa davvero grave. Comprensibile la paura del contagio, inaccettabile però pensare ad una discriminazione razziale in un momento così delicato e dove le persone dovrebbero essere semmai rassicurati e aiutate. Alimentare il panico affiggendo cartelli di divieto appellandosi a ‘disposizioni di sicurezza’ fai da te e non dichiarate ufficialmente da nessun organo di governo è gravissimo e rammenta quei funesti cartelli affissi sulle vetrine delle botteghe negli anni più bui del Novecento” conlude

Coronavirus, a Roma spunta cartello per vietare l’accesso a chi viene dalla Cina: “Solo prevenzione” in riproduzione….







Fonte