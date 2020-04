di Sibilla Bertollini

Non solo gli anziani, anche i disabili, bersaglio del coronavirus, sono tra i più fragili da tenere sotto osservazione, prima che “una bomba sanitaria a orologeria esploda all’interno delle Rsd”, proprio come accaduto nelle strutture per anziani. “Rispetto ad esse, nelle residenze sanitarie per disabili si riscontrano le stesse criticità. Il denominatore comune è la pluripatologia degli ospiti che, come sappiamo, rende più vulnerabile un soggetto di fronte al virus”, spiega all’Adnkronos il presidente della Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi (Anffas) Roberto Speziale. “Nei centri dedicati ai disabili in tutta Italia sono circa 300.000 le persone a rischio“, avverte Speziale, a giudizio del quale “vanno fatti test a tappeto in tutte le strutture in cui risiedono persone con disabilità se non vogliamo che la situazione diventi esplosiva e la disattenzione di oggi si traduca nell’ennesima emergenza di domani”.

