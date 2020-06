“Abbiamo vissuto settimane incredibili, l’esperienza di questa stagione credo la ricorderemo per sempre e segnerà l’esistenza di intere generazioni. L’Italia è stata il primo Paese occidentale a essere colpita dal virus e ha dovuto assumere le decisioni più difficili, quelle che nessuno avrebbe mai potuto immaginare prima. Penso che avremo bisogno di riflettere, discutere, confrontarci nelle prossime settimane e nei prossimi mesi su cosa siano state davvero queste settimane“. Lo sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un messaggio video per la presentazione on line del trailer del docufilm di Consulcesi ‘Covid 19 – il Virus della Paura‘.

