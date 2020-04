ROMA – Far ripartire il campionato di calcio non può essere in cima alla lista degli obiettivi di chi governa l’Italia. E’ chiaro il messaggio che lancia il ministro della Salute, Roberto

“La vita delle persone viene prima”

“Le priorità del Paese oggi sono altre, dobbiamo mettere al centro la questione sanitaria e salvare le vite, lavoreremo perché a un certo punto chiaramente si possa riprendere la vita normale – ha aggiunto Speranza – ma la priorità in questo momento deve essere ancora salvare la vita delle persone. Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato di calcio”.







