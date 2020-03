“Caro presidente, siamo dinanzi al momento più difficile che la storia ci abbia mai messo davanti. Un nemico nuovo e terribile sta entrando nelle nostre vite e cambiando radicalmente tutto. Oggi più che mai dobbiamo essere uniti e batterci per fronteggiare questa situazione. La sicurezza di ciascuno di voi è un bene fondamentale per tutto il Paese”. E’ il messaggio che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto inviare al Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), riunito in videoconferenza, e al presidente Filippo Anelli. “I medici italiani sono tra i migliori del mondo. Tutto il Paese ne è orgoglioso. Esprimo profondo cordoglio per chi ha perso la vita in questi giorni difficili”, si legge nel messaggio.

