“Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che ora mette tutti noi in condizioni di poter agire con molta tempestività. L’auspicio è che tutte le operazioni che stiamo mettendo in atto possano in tempi brevi dare dei risultati di contenimento”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento con la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai3, mentre alla Protezione civile continua il confronto con i presidenti della Regione, il premier Giuseppe Conte, il commissario all’emergenza Angelo Borrelli “per provare a rafforzare le misure che possano consentire il contenimento del virus”.

Fonte