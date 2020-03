“In questo momento sono ricoverati presso” lo Spallanzani di Roma “67 pazienti. Quelli positivi al Covid sono in totale 31, più i 2 ormai negativi (la coppia cinese). I pazienti in osservazione sono 34”. Lo precisa il bollettino diffuso dallo Spallanzani. “Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di sette che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”. I pazienti ad oggi dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del coronavirus sono 244.

