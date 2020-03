Si attende l’ok delle Federazioni e del Consiglio dello Sport

– Giocare a porte chiuse le gare dove è prevista la presenza di tifosi provenienti da zone a rischio coronavirus. E’ questa la proposta fatta da Salvarod Illa, ministro della Salute spagnolo, per combattere l’emergenza in terra iberica. Naturalmente l’Italia è una zona ad alto rischio e quindi il provvedimento riguarderebbe soprattutto Valencia-Atalanta di Champions e Siviglia-Roma e Getafe-Inter di Europa League.

Se arrivasse l’ok delle Federazioni e del Consiglio superiore dello sport, si giocherebbero senza pubblico sicuramente tre partite di calcio, ovvero Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions, Getafe-Inter, ritorno degli ottavi di Europa League e Siviglia-Roma, andata sempre di Europa League. Poi ci sarebbero anche due gare di basket, Valencia-Milano, in programma giovedì in Eurolega, e Girona-Venezia, valida per i quarti dell’Eurocup femminile.