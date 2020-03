MADRID (Spagna) – Cinquecento milioni di euro. E’ la cifra che la Federcalcio spagnola (Rfef) ha deciso di mettere a disposizione dei club attraverso una “linea di finanziamento”, per usare le parole del presidente federale Luis Rubiales. “E’ una somma importante – ha detto Rubiales al termine di una conference call con i presidenti di tutte le federazioni regionali – che servirà per fronte a questo momento di emergenza, dovuto alla pandemia. Il calcio conta poco di fronte a ciò che sta succedendo, ma dobbiamo darci tutti una mano”. Questa possibilità di finanziamento è a disposizione di tutti i club di prima e seconda divisione, che potranno avere fino a 20 milioni a testa, rimborsabili in cinque-sei anni. Per le serie inferiori e per il calcio a cinque, molto popolare in Spagna, sono invece previsti prestiti.

“Non è il momento di pensare a date per la ripresa”

“E’ una mano che tendiamo al calcio professionistico – ha detto Rubiales -. Cercheremo di trovare le soluzioni giuste assieme alla Liga e al sindacato dei calciatori, è il momento di unire le forze. Se la stagione non viene portata a termine, i club non riceveranno per intero la parte che spetta a ognuno dei diritti televisivi”. Il numero uno della Federcalcio iberica ha anche detto che “l’albergo di proprietà della federazione è a disposizione delle autorità per ciò che vorranno farne: ospedale, punto di soggiorno per i medici, qualunque cosa”. Un punto focale, secondo il presidente della Rfef, è che “le varie competizioni devono finire, e farlo, soprattutto nelle finali di Coppa, con il pubblico e non a porte chiuse. Ciò che uno conquista o perde deve essere frutto del campo. Comunque torneremo solo quando sarà possibile, non un minuto prima. Tutte le competizioni sono sospese e non è il momento di pensare alle date per la ripresa, lo faremo quando sarà il momento con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di competere nelle migliori condizioni. Mi piacerebbe riconoscere fra qualche giorno che mi sbagliavo a pensare che non sarà possibile tornare in campo a inizio maggio, credo che difficilmente succederà – ha concluso Rubiales – ma sarei lieto di dover ammettere l’errore”.

Figc al lavoro sul dossier da presentare al governo

Intanto in Italia la Federcalcio sta lavorando al piano di richieste di aiuti che venerdì il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presenterà al Governo, tramite il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, raccogliendo le istanze delle varie anime del pallone del Belpaese. La Serie A, nel caso in cui il campionato fermo da inizio marzo per la pandemia non dovesse riprendere, perderebbe circa 720 milioni di euro tra botteghino agli stadi, diritti televisivi e merchandising. Il frutto dell’assemblea di Lega è un documento, in sostanza, costituito da alcuni punti principali, con la richiesta di una valutazione immediata, già in questa settimana: misure economiche per sostenere il costo del lavoro, un diverso piano di ammortamento ma anche nuove forme di finanziamento, come le scommesse sportive; una diversa organizzazione della vendita dei diritti sportivi e misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture. In Via Allegri, in contemporanea, arriveranno però anche le considerazioni delle altre leghe, altrettanto messe male: se non si riparte, la perdita per la Serie B sarebbe di circa 150-200 milioni di euro. Per la Lega Pro (Serie C), invece, la forbice va da un minimo di 20 milioni di euro ad un massimo di 84 milioni di euro di perdite, senza dimenticare la Lega Dilettanti.





Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte