Mentre è tuttora in corso al Coni la riunione del consiglio di Lega di A per decidere le sorti del campionato per l’emergenza Coronavirus, non si è costituita l’assemblea della massima serie di calcio per la quale non è stato raggiunto il numero legale. A comunicarlo è stato il consigliere Paolo Scaroni all’uscita da Palazzo H. “Le partite a porte chiuse? Decide il governo”, ha aggiunto il rappresentante del Milan.

“Sullo sport cercheremo di contemplare il prosieguo di tutte le attività e anche del campionato ma nel rispetto della salute di tutti. A porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento” ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione a palazzo Chigi.

Serie B, Ascoli-Chievo a porte chiuse

Ascoli-Chievo, posticipo dell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie B in programma questa sera alle 18:50 si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Lo ha reso noto la Lega di serie B.









