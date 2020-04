Dopo il successo di Corviale, lo spettacolo ‘Sotto lo stesso Cielo Tour – Musica, risate e solidarietà ai tempi del Coronavirus’ è approdato ieri nel Cortile del Lotto 51 del quartiere di San Basilio. Squadra che vince non cambia, così protagonisti di questa seconda tappa dello show itinerante dell’Associazione Salvamamme nelle periferie della capitale sono stati due straordinari mattatori, il comico Antonio Giuliani che commenta “emozione molto grande anche questa sera, questa volta, per differenza di location, ho sentito le persone e le loro risate più vicine, io lavoro per quello. Voglio fare i complimenti alla gente per l’educazione e il senso civico, stessa cosa a Corviale. Si pensa sempre che nelle periferie ci possano essere problemi ed invece non è successo, serata spettacolare”. Il violinista dall’archetto luminoso Andrea Casta gli fa eco: “incredibile! Anche finito lo spettacolo la gente è rimasta a lungo affacciata, l’energia è circolata come in un piccolo stadio o un grande teatro ed è arrivata nelle case, spero serva a tutti per uno sprint finale verso la fine di questa emergenza”.

Fonte