Tre settimane fa Soleil Sorge è volata a Santo Doming con un amico video maker. Una volta arrivata a destinazione l’influencer ha scoperto della quarantena in Italia ed è anche stata duramente criticata da molte follower. Soleil ha quindi risposto, ma la toppa è stata peggio del buco.

“Di allarmismo ce n’è già abbastanza nel mondo, ci hanno fatto partire tranquillamente e quando siamo arrivati ci hanno testato i sintomi, ad ogni modo hanno verificato che non avessimo nessun sintomo di questo virus e ci hanno lasciato andare tranquillamente e quindi eccoci qui. Siamo venuti a sapere della situazione in Italia solo una volta arrivati qua a Punta Cana e sono mortificata perché non abbiamo un metodo per curare persone che possono essere afflitte da una pandemia. […] il virus non è mortale e colpisce – nel due terzi dei casi – persone fra gli 80 e i 90 anni. La situazione è molto grave, ma non tanto quanto questo panico sociale in cui andiamo a svuotare supermercati e ci chiudiamo in casa come se ci fosse la peste fuori o addirittura aggredire altre persone verbalmente e fisicamente per la stessa nostra paura”.

L’ex naufraga ieri ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi ed ha ribadito di aver scoperto della quarantena solo una volta arrivata nella Repubblica Dominicana.

“Sono partita sapendo del blocco solo una volta arrivata. Lì mi sono messa in quarantena e ho richiesto un tampone. Sono devastata dal non poter tornare a casa. Sono con mio padre. E alla critica di essere partita ho risposto con i fatti: mi sono attivata insieme alla Fondazione Candido Cannavò e Wisheaiser per creare una raccolta fondi destinata al Reparto Intensivo dell’Ospedale Sacco di Milano”.

Le parole della Sorge non sono bastate a calmare gli animi, perché sui social in molti hanno continuato a criticare Soleil per non essere rientrata in Italia.

L’attacco più duro però è arrivato da Alberto Dandolo, che ha criticato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per una foto che ha pubblicato recentemente su Instagram.