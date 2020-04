IL distanziamento sociale sta mettendo a dura prova tutti noi: locausato dalla mancata libertà di poter dedicarci alle routine quotidiane a cui eravamo abituati, col passare dei giorni cresce. In molti sono alle prese con il cosiddetto smartworking, un modo di lavorare nuovo, insolito, che abbiamo dovuto organizzare molto in fretta, pur di garantire per esempio un servizio, un supporto, l’informazione, o ciò che è gestibile anche da casa. Tutto si svolge mentre (tentiamo) di conciliare le esigenze e le richieste dei nostri figli a casa da scuola da settimane. Nel bene e nel male, magari, stiamo anche scoprendo lati a noi finora sconosciuti del nostro partner.

Può essere molto faticoso questo momento, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Se lo si aggiunge alla paura del contagio, al dolore immenso di chi ha perso una persona cara senza la possibilità di dargli nemmeno un ultimo saluto di persona, alle immagini degli operatori sanitari costantemente sottoposti a una mole di lavoro per salvaguardare la nostra salute e le nostre vite che hanno toccato tutti, all’incognita di quando finirà il (necessario a tuttora) contenimento, e al pensiero di come sarà la nostra vita economica, professionale e relazionale quando tutto questo sarà storia, la tristezza, l’ansia e l’angoscia potrebbero avere la meglio. È comprensibile.

Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, e dovremmo impiegarlo nel migliore dei modi. Alcuni, però, dicono di avvertire questo tempo come perso e foriero di incertezze sotto tanti punti di vista, non ultime quelle affettive. Altri, invece, sostengono di accorgersi di tratti e qualità dei figli che probabilmente non avrebbero colto in modo così attento se le giornate fossero state le stesse di sempre, tra lavoro, ménage domestico, spesa ecc. Io credo che questo periodo, seppur faticoso, possa essere un’altra opportunità per far crescere i rapporti. Opportunità che possiamo usare in modo costruttivo anche attraverso i social. Le nuove tecnologie sono uno strumento preziosissimo se utilizzate con consapevolezza, infatti.

Oggi, ci sono diverse app che ci permettono di rimanere in contatto, di farci sentire vicini agli altri pur essendo distanti. Possiamo organizzare degli aperitivi con gli amici, cucinare e cenare insieme ai parenti con cui vorremmo condividere la tavola, organizzare delle videochiamate con i nonni, fare un corso di Mindfluness, una delle pratiche antistress per eccellenza e documentate anche da tanti studi scientifici, unirci a un gruppo di Yoga e tanto altro. Possiamo fare visite virtuali ai musei, ascoltare l’opera in streaming, conoscere città che non abbiamo mai visto grazie a documentari e chi più ne ha più ne metta. Il web è ricco di spunti. Non ultimo, visto che alcuni di noi hanno più tempo a disposizione, usiamolo anche per fare un corso online che abbiamo sempre rimandato, per esempio.

Ma, per favore, non usiamolo per lanciare sfide come quella che abbiamo letto nei giorni scorsi sulle pagine dei giornali: sto parlando della coronavirus challange che ha preso piede su un social molto frequentato dai ragazzi, perlopiù adolescenti, dopo il lancio di un video di una muser che lecca la tazza del water di un aereo diventato in un battito di ciglia virale. La sfida è stata colta da milioni di utenti, uno dei quali è risultato positivo al test del Covid dopo aver leccato anche lui la tazza di un water di un bagno pubblico, mentre un altro è stato arrestato. Un venticinquenne casertano è stato denunciato perché aveva pubblicato su Instagram un video dove sputava sulla frutta in un supermercato con la scritta “infettiamo”.

Non mi riferisco in particolare a questi casi, ma chi ha un atteggiamento sopra alle righe, spesso lo fa anche per esercitare la paura. Oppure sfida la sorte con comportamenti irresponsabili per diventare il più velocemente possibile oggetto di attenzioni di altri e avere dei seguaci, da cui essere riconosciuti. Chi si comporta in questo modo, inoltre, non ha la percezione di quanto sta rischiando. E di quanto rischia di far rischiare a chi per una debolezza o per bisogno di visibilità decide di seguirlo. Questo periodo di distanziamento sociale dovrebbe insegnarci che ognuno di noi può fare qualcosa di buono per se stesso e per gli altri, ricordiamocene tutti i giorni. Cogliamo l’occasione per condividere questi messaggi mentre siamo tutti a casa, diamo buoni esempio, confrontiamoci e scambiamo più pensieri. Conosciamoci meglio. E chi ha molti follower, se proprio vuole lanciare una challenge può sceglierne una più utile a se stesso e agli altri. Una challenge sociale, per aiutare magari chi è più in difficoltà. Fare bene, fa bene.