“Siamo davanti a una grave mancanza di farmaci come l’idrossiclorochina e di bombole di ossigeno per la terapia dei pazienti affetti da Covid-19 del coronavirus”. Così in una dichiarazione congiunta Pina Onotri, segretario generale e Ludovico Abbaticchio, presidente nazionale del Sindacato medici italiani lanciano un allarme rivolto all’opinione pubblica del Paese. “L’idrossiclorochina manca in molte farmacie e nei depositi dei grossi distributori di medicinali, nonostante la nota dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che stabilisce le raccomandazioni anche per la sua prescrizione ai pazienti in cura presso i propri domicili”, continuano Onotri e Abbaticchio.

