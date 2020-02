La sfortuna continua ad accanirsi contro Omar Di Felice, l’ultraciclista romano 38enne che vuole attraversare il deserto del Gobi in solitaria invernale. Prima uno slittamento della partenza per la Mongolia a causa del solito automobilista distratto, uno scontro che solo per caso non è costato al romano, in allenamento, molto più di contusioni e abrasioni: partenza slittata di due settimane. E adesso ci si mette pure il coronavirus. Le autorità mongole, scrive il romano sulla sua pagina Facebook, “hanno chiuso i confini della città di Ulaan Bator a chiunque volesse uscire. Questo significa che, a causa del coronavirus e delle conseguenti misure restrittive, fino al 3 marzo non potrò partire ufficialmente per l’avventura”.

