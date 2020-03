Dodici nuovi posti letto per malati di coronavirus sono stati ricavati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in un reparto di degenza che finora non era stato toccato dalla riorganizzazione. Lo spiega l’Asst, fra le più colpite dall’emergenza Covid-19 in Lombardia, sottolineando “lo sforzo immenso” che continua a mettere in campo per fronteggiare il diffondersi del contagio. “Resta drammatica la situazione del Pronto soccorso – segnala l’azienda socio sanitaria territoriale – che ieri ha registrato 39 ricoveri e 6 trasferimenti all’Istituto Palazzolo e oggi vede altrettanti pazienti trasferiti e almeno 40 nuovi ricoverati”.

