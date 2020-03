L’amministrazione comunale di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) scende in campo per aiutare i cittadini e, con un’ordinanza sindacale, mette in campo una serie di misure “a sostegno della comunità e dell’economia locale”. Fino al 30 aprile, stop a Imu Tasi, Tari, agli accertamenti già notificati e agli avvisi di pagamento per la fornitura idrica. I versamenti che i cittadini e le imprese sono chiamati a corrispondere per questi i tributi locali, sono dunque sospesi. “Un’iniziativa shock per andare incontro alle difficoltà finanziarie che commercianti e imprenditori stanno drammaticamente registrando in questo periodo, in piena emergenza Covid-19”, dice il sindaco Antonio Rini.

