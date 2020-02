“Ero stato convocato per fare un tampone ma mancano i tamponi”. Così il sindaco di Bertonico Angelo Chiesa, affetto da raffreddore, intervenuto a ‘Che tempo che fa’, ha risposto a una domanda di Fabio Fazio che gli chiedeva se fosse stato sottoposto anche lui al tampone per il Coronavirus. Bertonico è uno dei comuni del lodigiano per cui il governo ha disposto l’isolamento. “Non in Italia, non possono mancare i test. Non va bene, bisogna fare qualcosa immediatamente”, dice il virologo Roberto Burioni dallo studio Milano. “Sindaco Chiesa, lei ha detto una cosa importante”, dice Fazio. “Sono sconfortato -dice Burioni-. In generale, quando c’è un farmaco, si dice ‘prima i più gravi’. In questo caso devono essere analizzati anche i meno gravi”. “Dovrei andare a fare il tampone a Sant’Angelo Lodigiano ma me l’hanno sospeso, momentaneamente non ci sono i tamponi… Però io non ho febbre…”, aggiunge il primo cittadino.

