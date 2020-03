“Come direbbe Vasco siamo tutti qua, impegnati a cercare di trovare un senso a questa storia, vorremmo dare un senso ai nostri sacrifici, al nostro starci lontani, al nostro non poterci abbracciare e baciarci. Alla sofferenza delle famiglie che, in questi giorni, hanno perso un loro caro. In realtà non c’è alcun senso in tutto questo, tranne forse la serenità che, comunque, c’è un domani che arriverà e che saremo fortunati di viverlo insieme, di nuovo uno appiccicato all’altro senza paura”. Così il sindaco di Medicina, Matteo Montanari, in un videomessaggio rivolto ai suoi cittadini, dopo la decisione di chiudere Medicina e la frazione di Ganzanigo per l’alto numero di contagi.

Fonte