Di Silvia Mancinelli

“A Fondi oggi abbiamo cinquanta casi positivi su un totale di 40mila abitanti. La decisione di chiudere il Comune è stata presa per prudenza, pensando e sapendo, anche dall’esperienza delle ex zone rosse del Nord Italia, che una chiusura totale delle entrate e delle uscite è una sicurezza in più per fermare il disagio”. Così, all’Adnkronos, Beniamino Maschietto, sindaco da nemmeno un mese del comune in provincia di Latina che ad oggi ha registrato 50 casi positivi: un numero che fa riflettere soprattutto considerando che in tutto il Lazio (che conta 5,8 milioni di abitanti) sono 823.

