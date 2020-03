“I 472mila euro stanziati dal Governo – spiega il sindaco di Cosenza – verranno utilizzati per i buoni spesa che saranno presto distribuiti. E una misura non sufficiente a coprire i bisogni dei cosentini, perché oltre ad una vasta platea di persone povere già presenti in città ora si aggiungono tante altre categorie: lavoratori autonomi, cassaintegrati, negozianti, piccoli imprenditori, chi lavorava in nero e chi lavorava saltuariamente. Con queste somme sopravviveremo altro 10/15 giorni. In Italia si produce reddito per centinaia di miliardi al mese, ora è tutto bloccato e questa mancata produzione di ricchezza ha una ricaduta negativa su tutti”.

