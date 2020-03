“Condivido pienamente e forse lo farò anch’io l’appello lanciato con un video dal cellulare del sindaco di Dalia, cittadina in provincia di Caltanissetta, non si deve uscire di casa se no per urgenze e necessità e i miei concittadini non sono così rispettosi”. E’ l’appello che attraverso l’Adnkronos lancia Costantino Pesatori, sindaco di Castiglione D’Adda, nel Lodigiano. “Qui la situazione è ancora critica, abbiamo avuto 53 decessi, ci sono ancora ammalati anche se non gravi, e al momento sembra non ci siano nuovi contagi, ma non possiamo certo cantare vittoria. Manca però la collaborazione dei cittadini al rispetto delle regole. – ribadisce Pesatori -. All’inizio dell’epidemia erano tutti rispettosi delle norme di contenimento, stavano a casa, uscivano pochissimo, strade praticamente deserte, anche perché la preoccupazione era forte”.

