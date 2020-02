“Ogni mattina mi sveglio con la speranza che la febbre se ne sia andata e invece non è così: da domenica scorsa febbre e un gran mal di testa. Ancora trentanove ieri è oggi 38,5 e neppure so spiegarmi come ho fatto a prendermi il virus perché se si fa eccezione per qualche puntata a Piacenza per sbrigare alcune pratiche, sono sempre qui”. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è Pietro Mazzocchi, sindaco di Borgonovo Val Tidone, comune del piacentino in quarantena dopo che con il suo vice, Domenico Mazzocchi (stesso cognome ma nessuna parentela), sono risultati positivi al Coronavirus. Fino a lunedì 9 marzo, pertanto, nessuno dei circa 30 dipendenti potrà presentarsi al lavoro, ed è proprio questo a preoccupare di più il primo cittadino.

