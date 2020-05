“Sulle persone che hanno perso la vita nelle Rsa servirà fare un’attenta indagine. L’ispezione del ministero in alcune di queste è stata il primo passo, altro e di più potrà fare la magistratura. Ma non dobbiamo dimenticare che molti dei nostri anziani stanno ancora morendo a causa di Covid-19 e che con loro stiamo perdendo la memoria e il futuro di questo Paese”. Lo ha sottolineato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un servizio che l’emittente Usa ‘Cbs News’ ha dedicato ai decessi nelle residenze sanitarie assistenziali italiane, a cominciare dal caso Pio Albergo Trivulzio di Milano.

