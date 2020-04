“Si potrà andare al parco ma non a fare feste. Ogni apertura deve essere accompagnata da uno stretto monitoraggio, serve cautela. Dobbiamo intervenire subito, facciamo un passo alla volta ma inesorabile”. Lo ha evidenziato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa nella sede dell’Iss, trasmessa anche in streaming. “Dovendo immaginare uno scenario, una visione, che poi vanno confortati con dati reali – aggiunge – ci immaginiamo che progressivamente riprendano le attività secondo una logica di prudenza, ma anche di inesorabilità. Suggeriamo di rilassare un po’ le misure partendo dalle attività produttive e poi commerciali, poi le attività a loro supporto e vediamo se il sistema tiene e si mantengono questi numeri. Andremo progressivamente ad articolare la nostra vita, che non sarà come la avevamo a Natale, ma dovrà mantenere delle regole fino all’arrivo del vaccino e di terapie che faranno dire che l’infezione è controllata e creiamo l’immunità di gregge”.

Fonte