“Dalle bike lane alle zone 30, serve una serie di misure per la mobilità e lo chiediamo alla commissione straordinaria emergenza epidemiologica”. Il Coordinamento nazionale ciclisti, che raduna informalmente una quarantina di associazioni e gruppi spontanei attivi nella mobilità nuova e nell’ambientalismo, chiede una mobilità nuova dopo il Coronavirus in una lettera indirizzata oggi al presidente del Consiglio, Guseppe Conte, e al capo della task force per cosiddetta fase 2, Vittorio Colao; in indirizzo anche ministri, presidenti di Regione e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro.

Fonte