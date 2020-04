Ghirelli: “La crisi resta grave”

– Mentre il mondo del calcio si interroga sulla possibilità di trovare accordi con i giocatori per ridurre il peso degli ingaggi, in Serie C c’è chi ha deciso di pagare interamente gli stipendi anche in questi mesi difficili. Si tratta della Reggina, capolista del girone C (+9 sul Bari) che ha comunicato la propria intenzione di rispettare le intese originali con la squadra, pur spalmando la cifra sui mesi a venire. Il presidente Luca Gallo ha dichiarato: “Nonostante l’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, ai calciatori e staff tecnico verrà corrisposto l’intero ammontare pattuito al momento della sottoscrizione del contratto che sarà spalmato nei mesi rispettando le scadenze federali attuali o quelle comunque successivamente determinate dal Consiglio Federale”.

Soltanto poche ore prima, il Monza di Paolo e Silvio Berlusconi – squadra che sta dominando il girone A (+16 sulla Carrerse) – aveva invece annunciato l’accordo raggiunto con i calciatori per una decurtazione del 50% degli stipendi relativi al mese di marzo. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni dell’agenzia Italpress ha fatto il punto sul momento vissuto dai club di Serie C: “Siamo in un regime di libero mercato, se la società Reggina ha le risorse io ne prendo atto e sono contento che c’è chi non soffrirà. Detto questo, nulla cambia sulla reale situazione delle società di Serie C. C’è il rischio della continuità aziendale e tutti debbono fare grandi sacrifici se vogliono che il calcio rimanga dopo i crateri aperti dal maledetto virus”.

Tommasi: “Garanzie a chi guadagna meno”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Rainews 24 chiede tutele per i giocatori delle serie minori. “Con la Lega Pro abbiamo provato una soluzione collettiva. Con la Lega Serie A non siamo entrati nei dettagli, anche perché le prime scadenze sono il 20 aprile. Oggi non sappiamo se si chiudera’ prima, anche perche’ la UEFA chiede di provare a chiudere le stagioni. I calciatori come sempre fatto, faranno la loro parte”. Tommasi dice la sua sull’accordo raggiunto dal Monza: “I club stanno iniziando a trattare con i tesserati. Soprattutto in Lega Pro, serie D e nel calcio donne ci sono giocatori che mantengono la famiglia con redditi che sono molto bassi ma che rischiano oggi di non venire rispettati per la crisi. Vogliamo capire se le risorse che si risparmiano e che si riescono a recuperare dal sistema possono aiutare ad avere almeno una garanzia e una tutela di questi stipendi più bassi”.