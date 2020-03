“Volevo farvi presente che in questo momento purtroppo non c’è solo il Coronavirus, ci sono anche tutte le altre malattie, in testa a tutte il cancro. I malati di cancro in questo momento, hanno una doppia paura, hanno paura per il Coronavirus e hanno paura per il cancro. L’Istituto Tumori di Milano in questo momento è sotto pressione perché sta raccogliendo in Lombardia tutti i pazienti degli altri ospedali, che sono intasati di malati di Coronavirus”. E’ l’appello dell’attore Sergio Rubini, che su Twitter fa un’accorata esortazione agli italiani perché non si dimentichino dei pazienti oncologici in questa emergenza.

