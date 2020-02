“Tra gli effetti più disastrosi del Coronavirus va sicuramente annoverato lo schianto reputazionale di Roberto Burioni. E lo dico con non poca malinconia, perché riconosco a Burioni quel merito innegabile che gli riconosciamo tutti noi convinti che ‘uno vale uno’ non sia sempre una buona idea, specie quando la scienza si confronta con Fragolina74 e Fragolina74 dice che i vaccini sono fabbricati da bambini cinesi a Chernobyl nelle notti di plenilunio”. Lo scrive Selvaggia Lucarelli su Tpi.it. con un richiamo anche sui suoi profili social. “All’inizio, il suo rimettere a posto i no-vax invasati e gli scienziati della domenica, ha avuto una sua funzione preziosa, che poi è quella di aver ridato valore a una parola tanto bistrattata, ovvero ‘competenza’. Poi – scrive la giornalista – è successo qualcosa. Nel tempo, Burioni ha smesso di essere un tramite per mettere al centro la divulgazione scientifica e la divulgazione scientifica è diventata un tramite per mettere al centro Roberto Burioni.

