“Sono un’infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato”. Comincia così il post che Alessia Bonari, infermiera, pubblica su Instagram. Al messaggio è abbinato un selfie eloquente, che mostra il volto segnato dalla mascherina, indossata evidentemente per ore e ore.

Fonte