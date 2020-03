Secondo caso di Coronavirus a Bari. E’ il settimo in Puglia. Si tratta della moglie del militare 29enne risultato positivo domenica 1 marzo. La donna, sottoposta al tampone è risultata positiva nella serata di lunedì 2 marzo, al momento è in isolamento fiduciario a casa. Il militare è invece ricoverato nel reparto Malattie infettive del Policlinico.

Il caso in Salento

Scuole chiuse in alcuni comuni del Salento dopo l’annuncio, nella serata di lunedì 2 marzo, dell’uomo risultato positivo al Coronavirus.Il sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti, ha deciso di chiudere ogni istituto perché il parrucchiere 58enne contagiato è residente proprio in paese.

Stesso provvedimento è stato adottato dai sindaci di Nardò, Galatone, Neviano e Gallipoli, dove saranno avviate procedure di sanificazione all’interno degli ambienti scolastici. Il primo caso di positività al tampone per Covid-19 in provincia di Lecce è stato ufficializzato lunedì sera, poco dopo le 21, dal presidente della Regione Puglia.

Attualmente il paziente è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, dove si era fatto visitare a seguito di un malore. L’uomo avrebbe contratto l’infezione in Lombardia, dove pare si rechi di frequente per motivi di lavoro. Nella giornata di martedì 3 in prefettura a Lecce riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza con all’ordine del giorno l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.