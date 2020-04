– Da una semplice idea a una vera e propria proposta: l’assegnazione dello scudetto all’Atalanta diventa oggetto di una petizione online. Bergamo è tra le province più drammaticamente colpite dalla furia del coronavirus e la scioccante immagine delle colonne dei camion militari che hanno portato in altre Regioni le numerose vittime del Covid-19 ha fatto il giro d’Italia e del mondo. Ecco perché, se il campionato non potesse ripartire, c’è chi vorrebbe che lo scudetto venisse assegnato alla formazione orobica.Un tributo al bel calcio espresso dalla squadra di Gasperini, quarta in classifica con il miglior attacco della serie A e qualificatasi ai quarti di finale di Champions League, ma anche e soprattutto un atto di vicinanza e solidarietà alla popolazione di Bergamo. E’ ufficialmente partita una raccolta di firme, della quale si è fatto promotore il ‘Comitato Scudetto alla Dea’.

“Com’è noto, l’emergenza Covid-19 ha fermato anche il campionato di calcio di serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c’è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020 – si legge sulla piattaforma ‘Change.org’, dove è possibile aderire all’iniziativa – La nostra proposta, invece, è quella di assegnarlo all’Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell’Italia che soffre a causa del coronavirus”. La petizione sarà presentata alla Lega Serie A .