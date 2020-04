Un nuovo target per lo sviluppo di farmaci contro Covid-19 è stato scoperto da ricercatori italiani di Sibylla Biotech in collaborazione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), l’Università di Trento e l’Università di Perugia. La rivoluzionaria strategia di scoperta di farmaci, che ha già individuato 35 molecole promettenti contro il coronavirus, non solo prometterebbe di ridurre il rischio di resistenza e di effetti collaterali dannosi, ma apre anche nuove strade per la terapia di altre malattie virali e non virali. I risultati sono stati pubblicati oggi sull’archivio di prestampa ad accesso aperto ‘arXiv’.

