L’associazione Patto trasversale per la scienza (Pts) ha presentato alle procure di Modena e Ancona un esposto penale “contro il farmacologo Stefano Montanari, per le gravi affermazioni sulla diffusione del Sars-CoV-2 e della malattia Covid-19 e per le tesi complottistiche anti-vaccinali, contenute in vari video ed interviste”. Per Pier Luigi Lopalco, presidente del Pts: “Ce lo aspettavamo che i guru degli antivaccinisti si sarebbero riciclati buttandosi a pesce su teorie complottiste legate alla diffusione dell’epidemia di Covid-19. La disinformazione, come per i vaccini, anche in questo caso può fare vittime. Non ce lo possiamo permettere – osserva Lopalco – Porteremo avanti come Pts il nostro ruolo di vigilanza a tutela dei cittadini e della buona informazione scientifica”.

