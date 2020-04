(di Veronica Marino) – “Ha ragione Paolo Brosio. Le Chiese devono restare aperte. Ma non basta. Torni anche la Santa Messa. Ne gioverebbero tutti. Per primi gli anziani, per cui il mancato accesso alle Sante Messe suona come una carezza strappata, un conforto negato. Le funzioni quotidiane abitualmente precedute dalla recita del Santo Rosario, oltre a quello religioso, sono un’occasione importante, specialmente per chi è solo o vedovo, di sentirsi parte, almeno una volta al giorno, di una famiglia diffusa”. La pensa così il critico musicale e giornalista cattolico Maurizio Scandurra che, nella Domenica di Pasqua, condivide con l’Adnkronos la sua riflessione sulle le parole pronunciate oggi da Papa Francesco in merito alla consolazione, ora negata dal coronavirus, che sgorga dai Sacramenti.

Fonte