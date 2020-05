“La giornata internazionale è un’iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l’occasione per tutto il nostro ‘mondo’ di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività. Quest’anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l’emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell’economia, della società, della fiducia nel futuro“. Così, con Adnkronos/Labitalia, Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video.

