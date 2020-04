Sanofi, il colosso farmaceutico francese che produce l’idrossiclorochina, antimalarico approvato per la cura di patologie reumatiche ma sotto la lente per gli effetti anti Covid-19, si è impegnata a donare 100 milioni di dosi del farmaco a 50 Paesi in tutto il mondo e ha iniziato a consegnarlo alle autorità che lo hanno richiesto. La compagnia informa di avere già raddoppiato la sua capacità di produzione incrementale (in aggiunta alla normale produzione per le indicazioni autorizzate) attraverso i suoi 8 siti di produzione di idrossiclorochina a livello globale, e conta di riuscire a quadruplicarla entro l’estate.

