– Giuseppe Sannino non è più il tecnico dell’Honved. L’ex allenatore, tra le altre, di Palermo e Siena, ha deciso di risolvere consensualmente il contratto che lo legava al club ungherese fino al 30 giugno. “Così non mi sento tranquillo e pertanto, di comune accordo con il club, ho deciso di rescindere. Si tratta di un momento particolare, con il mio staff siamo lontani dai nostri affetti e dalla famiglia. Tutti noi sentivamo il bisogno di tornare a casa”, ha dichiarato all’Ansa.

“Adesso penso solo a tornare a Varese, dove abito: spero di riuscirci. Tornare a casa sarà un problema, cercheremo di farlo via terra, affittando un’automobile. Spero di riabbracciare mia moglie, i miei due figli e i miei due nipoti. Ho già fatto la quarantena, il tampone è risultato negativo, il mio vice ha rescisso già nelle scorse settimane ed è rientrato a Bergamo dove si era appena sposato”, ha aggiunto. La formazione allenata da Sannino è a distanza siderale dalla vetta occupata dal Ferencvaros, e il tecnico era stato già sospeso dall’Honved a fine febbraio in via precauzionale per l’emergenza coronavirus. “La salute viene prima di tutto – ha concluso – anche se dispiace perché eravamo in semifinale di Coppa d’Ungheria e vincere il torneo sarebbe stato importante, anche in ottica Europa League. Non ci voleva ma andiamo avanti e pensiamo al bene di tutti”.