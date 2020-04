“Abbiamo iniziato la produzione la scorsa settimana, ora siamo a regime e riusciamo a produrre 15mila mascherine al giorno e quindi contiamo di arrivare alla fine di questa settimana-inizio della prossima a centomila mascherine prodotte. Sono mascherine fatte in tessuto, cotone, e fibra elastica, con un trattamento impermeabilizzante. Sono filtranti, lavabili e vengono assemblate manualmente dalle nostre sarte. Sono al momento mascherine per l’uso civile, e non medicale. Non hanno quindi la certificazione come dpi, dispositivi di protezione individuale, ma stiamo cercando di ottenerla”. Così Marco Sanavia, ad di Pal Zileri, storico marchio dell’abbigliamento maschile made in Italy, racconta ad Adnkronos/Labitalia come, in questo periodo di emergenza per il coronavirus, l’azienda abbia riconvertito parte della produzione nella realizzazione di mascherine, mentre l’attività consueta, come previsto dal Dpcm, è ferma.

