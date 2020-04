Ieri è stata comunicata la scomparsa di altri due farmacisti colpiti da Covid-19, portando così a 13 il numero dei colleghi scomparsi a causa dell’epidemia. Lo fa sapere la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi). “Sono Angela Casotti, che esercitava in una Farmacia di Fidenza (rR) dove era nata, e Mauro Toccaceli, socio titolare di una farmacia di Limbiate (Mi). Due professionisti e due persone stimati e amati dalla collettività per la quale hanno rappresentato un riferimento anche sul piano umano”, dice Andrea Mandelli, presidente della Fofi, che in una nota esprime ‘dolore e rabbia’ della categoria.

