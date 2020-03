A rischio la sostenibilità delle aziende affidatarie del gioco del Bingo. Il Dpcm dell’8 marzo, che ha prescritto la sospensione delle attività delle Sale per il gioco del Bingo fino al 3 aprile prossimo, mette a rischio il comparto del gioco pubblico in concessione con il maggior numero di addetti diretti o dell’indotto: circa 8.000, con una occupazione femminile e giovanile elevata. Proprio per questo le aziende del settore in una lettera inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, al Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Fanelli chiedono “delle misure economiche straordinarie tramite atti normativi urgenti” eventualmente già nel quadro di conversione del dl 2 marzo 2020.

