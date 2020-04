Sarà il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a presiedere la ‘Global Mayors Covid-19 Recovery Task Force’, la task force dei sindaci del mondo per la ripresa post coronavirus della rete C40 Cities. “Nell’immediato – ha detto Sala – la nostra priorità è proteggere la salute dei nostri cittadini e superare la pandemia Covid-19. Tuttavia, mentre affrontiamo i devastanti effetti quotidiani di una crisi senza precedenti, dobbiamo anche guardare a come proteggeremo i nostri cittadini in futuro. Il modo in cui strutturiamo i nostri sforzi per la ripresa definirà le nostre città per i prossimi decenni. E’ nostra responsabilità di sindaci garantire che costruiremo solide fondamenta così che le nostre città possano apparire come luoghi più sani, equi e sostenibili in cui vivere”.

